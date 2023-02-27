«ЧВК Редан»: как среди подростков распространилась новая субкультура

В СМИ все чаще возникает информация об инцидентах с участием до этого неизвестной молодежной субкультуры «ЧВК Редан», участники которой уже успели поучаствовать в конфликте, окончившимся закрытием ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге и массовыми задержаниями. Разбиралась в ситуации Gazeta.spb.

В пятницу, 24 февраля, в telegram-каналах и СМИ начала появляться информация о массовой потасовке между подростками, произошедшей в столичном торговом центре «Авиапарк».

Наибольшее внимание незнакомой с ситуацией аудитории привлекли молодые люди с длинными черными волосами, в клетчатых штанах и верхней одежде с изображениями пауков – именно эти внешние черты объединяют так называемых «редановцев». Примечательно, что, по сообщениям различных источников, вовсе не «Редан» начали конфликт, однако активное обсуждение и резкие высказывания отдельных комментаторов создали им репутацию «готовых за себя постоять». Это стало причиной для продолжающихся стычек в различных регионах России, где появляются «редановцы».

Дошло до того, что из-за столкновения представителей субкультуры с недоброжелателями в ТРЦ «Галерея», сотрудниками петербургской полиции и ОМОН пришлось задержать больше сотни подростков.

При этом, по заявлениям самих «редановцев», которые ходят по сети, у субкультуры нет какой-либо единой идеи, идеологии и, соответственно, противников. Данную группу, со слов ее представителей, было бы правильнее охарактеризовать как круг по интересам, в силу обстоятельств вынужденный бороться с нападками других групп.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по мнению уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, ситуация с членами «Редан» является сигналом для родителей.