За сутки в России сделано 58 тысяч тестов на ковид

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 329,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба портала «Стоп коронавирус».

Только за последние сутки проведено 58 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 февраля, в Петербурге произошел очередной пожар. Так, в МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о возгорании в доме №52 на Малой Балканской.