Раненый в Петербурге ОМОНовец идет на поправку

Раненый в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН «Бастион» Росгвардии идёт на поправку. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Сейчас сотрудник ведомства переведен из реанимации в палату. Его состояние стабильно, он идет на поправку. Сегодня, 1 марта, раненого посетил командующий Северо-Западного округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Андрей Тарасов.

По словам командующего округом, росгвардеец проявил мужество и самопожертвование, предотвратив совершение преступления, в результате которого пострадали бы множество людей.

Напомним, что Тигран Хачикян, 24 февраля выстреливший в живот сотруднику ОМОН в Санкт-Петербурге, был арестован на два месяца по решению Куйбышевского районного суда. В момент совершения преступления обвиняемый имел при себе два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.