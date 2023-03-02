В Петербурге назвали кандидатов в почетные граждане

Стали известны имена кандидатов на звание почетного жителя Санкт-Петербурга. Их имена назвал председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский.

Согласно информации, опубликованной в его официальном telegram-канале, на место почетного петербуржца претендуют народная артистка СССР Эдита Пьеха, блокадная учительница Надежда Строгонова и инженер-конструктор Юрий Кормилицин.

«Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Эдита Пьеха – народная артистка СССР. В ее репертуаре свыше 500 песен, часть из которых – посвящение Петербургу-Ленинграду. Надежда Строгонова – заслуженный ленинградский педагог, блокадная учительница. Почти полвека она отдала воспитанию подрастающего поколения петербуржцев», – отметил Александр Бельский.

Следует подчеркнуть, что звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» является высшей наградой города, которая присваивается гражданам России за выдающийся вклад в развитие Северной столицы: науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что почетным гражданам Санкт-Петербурга напомнили о доплате к пенсии в 10 МРОТ

почетные граждане


 

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