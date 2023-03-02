Психолог рассказала, как повышать эффективность работы, несмотря на стрессы

Непростая ситуация, сложившаяся в мире, негативно отразилась, в том числе, и на работоспособности людей. Так, по данным исследователей hh.ru, у 40% петербуржцев на фоне новостной повестки упала продуктивность на работе. О том, как можно решить проблему, Gazeta.spb рассказала психолог Лилиана Модильяни.

«Происходящие события необходимо разграничивать на те, которые находятся под нашим контролем, и остальные – на них мы никак повлиять не можем. Вытеснение их на фон необходимо для концентрации на самом главном», – прокомментировала собеседница издания.

Что примечательно, по данным аналитиков, чаще других на падение уровня работоспособности из-за негативного новостного фона и кризиса жалуются респонденты в возрасте до 24 лет (41% дали негативные ответы).

Как один из способов повышения эффективности на работе Светлана Модильяни также выделила работу над улучшением своего физического состояния. Здоровый сон, правильное питание и регулярные нагрузки способны значительно улучшить ситуацию.

Также она порекомендовала попытаться найти возможность для преобразования сложившейся ситуации из изначально проигрышной, связанной с потерей эффективности, в выигрышную. В этом может помочь анализ своей деятельности и состояния, а также специальные расслабляющие практики. Например, медитация.

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