Что-то меняется: уровень тревожности среди россиян опустился ниже 50%

В вопросе подверженности жителей Российской Федерации тревожности намечается положительная динамика. По результатам опроса, проведенного Фондом «общественное мнение» (ФОМ), текущий уровень тревожного настроения среди граждан составил 48%. Gazeta.spb решила узнать у психолога Лилианы Модильяни, с чем это связано и как опустить цифры еще ниже.

Согласно данным первого в 2023 году опроса ФОМ, проведенного в январе, больше половины (54%) россиян заявили о тревожном настроении, преобладающем среди их друзей и знакомых. Таким образом, за месяц данный показатель в стране упал на 6%.

По словам Лилианы Модильяни, говоря о подобной статистике, необходимо учесть фактор сезонности. Конец года часто становится поводом для различных стрессов, особенно если учитывать события, происходившие в мире в 2022 году.

Теперь, после того как люди отдохнули и осознали начало нового 12-месячного периода в их жизни, уровень тревожности начал понижаться. Кто-то просто к этому привык: спокойствие ощущают 46% граждан, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение».

Следует учесть, что скачок спокойствия также можно объяснить так называемым «эффектом черного лебедя», когда человеку приходится тратить дополнительные ресурсы – в том числе энергию – чтобы побороть тревожность.

Чтобы добиться устойчивого улучшения своего состояния, следует перевести фокус внимание с негативных факторов на положительные. Особенно эффективной может быть концентрация на событиях, происходящих здесь и сейчас.

Как объяснила Лилиана Модильяни, важно следовать за тем, что вызывает наибольший позитивный психоэмоциональный отклик и не строить долгоиграющих планов.

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