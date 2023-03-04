Луна в подозрении: в небе над Петербургом вновь заметили лунное гало

Петербург не устает удивлять гостей и жителей города какими-либо необычными астрономическими явлениями. Не стала исключением и ночь на 4 марта. В этот день над городом можно было подметить, так сказать «подозрительное» поведение луны.

У спутника Земли появилось яркое обрамление, причём не обычное, а довольно редкое — радужное. Чаще всего гало возникает из-за ледяных кристаллов, образующихся в верхних слоях тропосферы, пишет 78.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что слухи о существовании НЛО (неопознанный летающий объект — прим.Ред.) мучают жителей планеты Земля не первый год. Интересно, что страшнее: что в нашей Вселенной кто-то еще есть или же все-таки то, что нет никого? Тем не менее некие НЛО люди продолжают фиксировать из раза в раз.