За сутки 39 россиян проиграли коронавирусу

По данным на 4 марта, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1571 человек. Это на 1,6% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 11 462 человека. Однако это на 0,4% меньше, чем 3 марта. За минувшие сутки выявлено 14 049 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 39 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 3 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1334 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».