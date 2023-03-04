За сутки 39 россиян проиграли коронавирусу

По данным на 4 марта, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1571 человек. Это на 1,6% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 11 462 человека. Однако это на 0,4% меньше, чем 3 марта. За минувшие сутки выявлено 14 049 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 39 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 3 марта. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1334 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 140 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1208 человек. Умерли от заболевания девять человек.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге поймали вора из федеральной сводки розыска
WhatsApp — всё?
Внешнее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют
Яблочные воры не дремлют: в Петербурге поймали айфоновора
Нечего просиживать штаны: петербуржские родители рассказали, когда можно ...
Никакая не панацея: параллельный импорт не то, что нам надо?
Полиция подключилась к ДТП на КАДе
Так и хлещет: почему может идти кровотечение из носа?