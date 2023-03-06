Законопроект о повышении МРОТ внесли в Госдуму

В Государственную Думу РФ был внесен проект закона, согласно которому с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 19 242 рублей в месяц. Gazeta.spb решила узнать у независимого аналитики Дмитрия Адамидова, насколько значима данная мера.

Законопроект разместили в электронной базе нижней палаты парламента. Его авторами выступили глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина и заместитель главы комитета по вопросам семьи Мария Дробот – обе представляют КПРФ.

По мнению Дмитрия Адамидова, только данной мерой обходиться не следует. Согласно его утверждениям, реальный уровень инфляции, с последствиями которой приходится сталкиваться россиянам, не соответствует официальной статистике. Соответственно, решить связанные с ней проблемы только повышением МРОТ не получится.

Следует также отметить, что в связи с принятием этого закона дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году составят 18,5 миллиарда рублей.

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