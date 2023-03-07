Дороже золота: семья мошенников из Ленобласти украла песок на 16 млн рублей

Предприимчивая семейная пара из Ленинградской области организовала нелегальный бизнес по добыче песка. До того, как за дело взялись правоохранители, злоумышленники похитили сырья на 16 миллионов рублей.

Как Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской области, преступникам удалось похитить и сбыть пять тысяч кубометров песка:

«Сотрудники экономической полиции Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили во Всеволожском районе Ленобласти карьер, в котором нелегально добывался песок», – уточнил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что добычей занимались в районе поселка Хапо-Ое на территории земельных участков сельхозназначения. Владельцем земли является 45-летняя предпринимательница, а организатором добычи песка – ее супруг.

По факту хищения пяти тысяч кубометров песка стоимостью более 16 миллионов долларов возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что блогера Лерчек и ее мужа подозревают в неуплате 300 млн рублей налогов.