Хочу как в «Красотке»: почему забираться в окно к возлюбленной 8 марта – не лучшая идея

В Международный женский день мужчины ищут способы напомнить своим возлюбленным о том, что они – особенные. В том числе, совершая поступки, связанные с серьезным риском. В отдельных случаях дело доходит до того, что спасать горячего мачо, решившего, что он – Эдвард Льюис из «Красотки», приходится выручать усилиями МЧС или даже правоохранителей.

Образ финансового магната в исполнении актера Ричарда Гира, который «доставляет» цветы прямо до окна возлюбленной, настолько взбудоражил умы, что у отдельных мужчин дело доходит до несчастных случаев, пишет NWPress.

Так, например, в Санкт-Петербурге сотрудникам МЧС пришлось обращаться с местным жителям с просьбой не рисковать с собой в попытке забраться в чужое окно. Такая просьба связана с тем, что один мужчина в попытке удивить девушку полез к ее окну по водосточной трубе, а спуститься уже не смог.