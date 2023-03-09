Петербуржцев попросили рассказать, где торгуют смертью

Одна из серьезных проблем общества — наркотическая зависимость. Все прекрасно понимают, что наркотики — зло, но тем не менее почему-то рискуют жизнью. С 13 по 24 марта сотрудники правоохранительных органов будут проводить первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Эта акция должна привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой информации. Именно поэтому сотрудники ведомства просят жителей Северной столицы посодействовать в решении проблемы. Если вы знаете информацию, которая могла бы помочь сотрудникам полиции, то вы можете обратиться по телефону «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.

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