В Петербурге на Вишерской избили мужчину и украли у него больше миллиона

К сожалению, в Санкт-Петербурге не дремлет не только расчлененка, но и банальное воровство тоже процветает. Как сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах, в среду, 8 марта, в полицию Пушкинского района пришел местный житель. Как рассказал 30-летний мужчина, его брат стал жертвой грабежа.

Так, в этот день на улице Вишерской его брат был избит. После его еще и ограбили. Мужчину госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

По информации источника, неизвестные открыли сумку потерпевшего и забрали из сумки 1,2 миллиона рублей. После они ушли с места происшествия. Сейчас решается вопрос заведения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что как рассказали в ГУ МЧС России, в читинском поселке в Забайкалье удалось спасти еще одного ребенка. Под завалами на пятом этаже на месте обрушения конструкций был замечен ребенок.