Россия может стать центром мира: Жириновский видел будущее?

Всевозможные общемировые потрясения могут замедлить развитие человечества, но один «остров безопасности» останется всегда. Им будет Российская Федерация, заявил ныне покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, сейчас известный своими пророчествами.

«Россия сейчас может стать центром мира, и к ней будут хорошо относиться и в Турции, и в Америке», – высказался он в 2017 году, отметив также, что единственным, что может остановить развитие человечества, являются «страшные стихийные бедствия» и «страшное потепление климата».

При этом, несмотря ни на какие вызовы, Россия сохранит свой статус главного государства на планете, подчеркнул политик. По его мнению, в этом государству поможет богатейший военный и политический опыт.

«Мы выигрываем и этим нужно воспользоваться», – подчеркнул депутат, известный своей склонностью всегда говорить то, что считает нужным.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, кому, по словам Владимира Жириновского, достанется Украина.