Каждый третий детский товар имеет брак, сообщает Роскачество

Каждый третий товар легкой промышленности, произведенный для детей и подростков, не соответствует сведениям, указанным на маркировке. Такое заявление сделала замглавы Роскачества Елена Саратцева.

«Сегодня испытания прошли 880 товаров из более чем 30 категорий товаров легкой промышленности, предназначенных для детей […] В каждом третьем товаре из исследованных Роскачество выявляет несоответствие информации, заявленной в маркировке», – рассказала она на пресс-конференции, посвященной качеству подарочных наборов для новорожденных.

При этом чаще всего нарушения наблюдаются в составе тех или иных товаров. Следует отметить, что для годовалых детей критично наличие натуральных волокон и недопустимость искусственных синтетических полиэфирных волокон в составе продукции. Таким образом, даже небольшие ошибки, допущенные при изготовлении, могут стать причиной серьезных проблем.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Роскачество проверит безопасность самых популярных роллов.