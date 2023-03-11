В Ленобласти группа мошенников нарубила лес на 104 млн рублей

В Ленинградской области задержали группу из трех человек – двух предпринимателей и лесничего – которые незаконно срубили деревья на 104 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по региону.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года местным дельцам пришла в голову идея организовать незаконную рубку леса на на территории Джатиевского участкового лесничества Приозерского района, а спиленную древесину затем реализовать. К участию в преступлении они привлекли и лесничего.

В период с 22 декабря 2022 года по 2 января текущего преступники доставили лесозаготовительный комплекс, с помощью которого незаконно срубили 1129 кубометров деревьев хвойных пород.

«[…] лесничий, используя свое служебное положение, скрыл факт незаконной порубки», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что все злоумышленники были задержаны и ожидают предъявления обвинений.

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