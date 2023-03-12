В квартире на Октябрьской набережной нашли изрезанного мужчину в ванной

Как сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах, 11 марта принесло Северной столице еще один труп и в очередной раз подтвердила ее статус города расчленёнки.

На этот раз жительница Петербурга нашла труп своего сожителя в ванной. Она отходила, чтобы прогуляться с собакой, но когда вернулась, уже увидела изрезанного мужчину.

После этого она сразу же позвонила в 112, к месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, у мужчины были изрезаны шея, предплечье и грудь. Сама женщина рассказала, что с сожителем не пересекалась. Она лишь увидела, что в ванной комнате горит свет, подумала, что он там и ушла гулять с собакой.

Женщину не задержали, но отпустили под обязательство о явке. Тело направили в морг на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге рецидивист чуть не застрелил полицейского при попытке бегства.

общество


 

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