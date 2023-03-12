Из-за угрозы минирования в Петербурге из Эрмитажа эвакуировали 4000 человек

В новостных сводках регулярно встречается информация о минировании зданий. Днем 11 марта из Эрмитажа в Петербурге пришлось эвакуировать почти 4 тысячи человек. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Со слов источника, неизвестные разослали сообщения с угрозами минирования зданий на электронные почты нескольких организаций города. В их числе был Эрмитаж и четыре ТЭЦ.

Эвакуацию приняло решение проводить только руководство Эрмитажа. Покинуть музей пришлось 3850 людям. Как выяснили специалисты, взрывчатых веществ в музее не было.

Ранее сообщалось, что петербурженка чуть не убила навязчивого ухажера.

общество


 

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