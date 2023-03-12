В ЗВО прокомментировали, угрожал ли России американский бомбардировщик у границ Петербурга

Сегодня Петербург всполошился из-за новости про американский бомбардировщик, который пролетел в 200 километрах от Петербурга. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уверяют, что бомбардировщик просто вышел на курс, зафиксировался и после ушел с курса.

В ведомстве также добавили, что дежурные силы ПВО точно бы подняли, если бы бомбардировщик был на критическом расстоянии относительно российских границ. В данном случае ситуация не представляла собой угрозу, пишет 78.ru.

Напомним, что самолет вылетел с территории Польши, затем он совершил полет над Эстоний, Латвией, Литвой. В близи острова Гогланд (в Финском заливе) он решил развернуться и полетел в сторону Великобритании.

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак отметил, что самолет сопровождался их истребителями. Он назвал это элементом учений.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В ЗВО прокомментировали, угрожал ли России американский бомбардировщик у ...
Петербург — не место для радости: в городе ищут менеджера по продажам ...
Из-за угрозы минирования в Петербурге из Эрмитажа эвакуировали 4000 человек
В Саратовской области на трассе столкнулся 21 автомобиль. Число ...
В квартире на Октябрьской набережной нашли изрезанного мужчину в ванной
Беглову нашли подработку на выходные: в Петербурге выпало почти 30% ...
Петербург обогнал Москву и вышел на первое место по смертности от коронавируса
В Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ