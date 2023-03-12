В ЗВО прокомментировали, угрожал ли России американский бомбардировщик у границ Петербурга

Сегодня Петербург всполошился из-за новости про американский бомбардировщик, который пролетел в 200 километрах от Петербурга. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уверяют, что бомбардировщик просто вышел на курс, зафиксировался и после ушел с курса.

В ведомстве также добавили, что дежурные силы ПВО точно бы подняли, если бы бомбардировщик был на критическом расстоянии относительно российских границ. В данном случае ситуация не представляла собой угрозу, пишет 78.ru.

Напомним, что самолет вылетел с территории Польши, затем он совершил полет над Эстоний, Латвией, Литвой. В близи острова Гогланд (в Финском заливе) он решил развернуться и полетел в сторону Великобритании.

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак отметил, что самолет сопровождался их истребителями. Он назвал это элементом учений.