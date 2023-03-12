В России с коронавирусом госпитализировано 758 человек

По данным на 12 марта 2023 года в России за сутки пришлось госпитализировать в медучреждения 758 человек. Однако это на 52,4% меньше по сравнению с 11 марта. Такие данные приводит портал «Стоп коронавирус» в своих социальных сетях со ссылкой на информацию Управления Роспотребнадзора Российской Федерации.

В то же время медикам удалось вылечить 11 218 человек. Это на 22,5% меньше по сравнению с 11 марта.

За сутки также выявлено 11 985 новых случаев коронавируса, подтверждено 37 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что как же хорошо, что технологии не стоят на месте, в том числе и в сфере здравоохранения. Если медицина еще и не всесильна, то способна на многое — совершенно точно. Так, Петербургский комитет по здравоохранению рассказал, как обстоят дела в одном из направлений — в части трансплантации органов.