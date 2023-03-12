В Ленобласти в ДТП пострадали 14-летний и 6-летний дети

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, происшествие случилось 11 марта в вечернее время. Мужчина был за рулем автомобиля «Шкода Карок». Он ехал из Зеленогорска в сторону Сестрорецка. Однако в один момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Мондео», который ехал по встречке.

Как итог, пострадали пассажиры «Форд Мондео». Это девочка, 2017 года рождения и мальчик, 2009 года рождения. Они госпитализированы с травмами различной степенью тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в городе Приморск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

дтп общество


 

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