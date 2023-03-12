В Петербурге житель получил реальный срок за кражу шоколадок

В Петербурге мужчина получил реальный срок за то, что украл из магазина несколько плиток шоколада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По данным суда, мужчина в июле 2022 года был в магазине. Он заприметил, что по близости нет продавцов, поэтому стащил со стеллажа шесть плиток шоколада. Подсудимый незаметно засунул их в пакет, а после пытался скрыться, не оплатив товар.

Правда один из продавцов все-таки поймал мужчину на выходе из магазина. Теперь ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.