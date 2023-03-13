Имущество обанкротившегося АО «Головной завод» в Петербурге продадут с молотка

Стало известно, что имущество завода-банкрота в Петербурге продадут на торгах. Речь идет о АО «Головной завод». Залоговым кредитором является ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Имущество продадут единым лотом недвижимых и движимых объектов (они расположены по адресу Грузовой проезд, 13), рассказала конкурсный управляющий предприятия Анна Рулева в разговоре с «Деловым Петербургом».

Уточним, что на продажу выставят земельные участки площадью около 12 га, а также 17,3 тысячи квадратных метров помещений с инженерными сооружениями, станками, компрессорами, мебелью.

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