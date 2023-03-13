На проспекте Маршала Блюхера в Петербурге построят фармацевтический завод

Компания ООО «Гротекс» попросила городскую комиссию по ПЗЗ превысить предельные параметры разрешенного строительства на участке по проспекту Маршала Блюхера. Здесь компания хочет построить производственный корпус фармацевтического завода.
Площадь участка занимает 2,5 га. На нем построят 4-этажный завод площадью 12,6 тысячи квадратных метров. Здесь будут выпускать различные мази, суспензии, растворы и капли. Мощность производства составит 12 миллионов упаковок в год, работать на нём будут около 150 человек, пишет АБН.
Данный участок был отдан компании без проведения торгов, объект был признан стратегическим для города.
Ранее также стало известно, что имущество завода-банкрота в Петербурге продадут на торгах. Речь идет о АО «Головной завод». Залоговым кредитором является ПАО «Банк Санкт-Петербург».
бизнес деньги общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Парламент Петербурга решил отложить снос зданий «Нарвской заставы»
На проспекте Маршала Блюхера в Петербурге построят фармацевтический завод
В Петербурге коронавирусом заразились еще 1168 человек
Синоптик Колесов: «Пора говорить про весну». Потепление придет в ...
Имущество обанкротившегося АО «Головной завод» в Петербурге продадут с молотка
Петербургские специалисты представят проект реставрации Триумфальной арки в ...
В квартире на Плесецкой 13 марта на пожаре погибли два человека
В Петербурге мужчина попал под уголовку из-за драки с полицейским