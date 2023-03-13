На проспекте Маршала Блюхера в Петербурге построят фармацевтический завод

Компания ООО «Гротекс» попросила городскую комиссию по ПЗЗ превысить предельные параметры разрешенного строительства на участке по проспекту Маршала Блюхера. Здесь компания хочет построить производственный корпус фармацевтического завода.

Площадь участка занимает 2,5 га. На нем построят 4-этажный завод площадью 12,6 тысячи квадратных метров. Здесь будут выпускать различные мази, суспензии, растворы и капли. Мощность производства составит 12 миллионов упаковок в год, работать на нём будут около 150 человек, пишет АБН.

Данный участок был отдан компании без проведения торгов, объект был признан стратегическим для города.