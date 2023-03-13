Трудовому рынку в Петербурге помогут снять напряженность

В Петербурге внесли изменения в государственную программу «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что в текущем году на то, чтобы трудоустроить всех безработных в Петербурге, выделяет почти 177 миллионов рублей. Согласно плану, трудоустроить смогут в 2023 году около 1000 работников, которые находятся под риском увольнению.

Еще 1164 человека готовы задействовать на общественных работах. Порядка 500 работников предприятий промышленного толка пройдут специальное обучение и получат дополнительное профессиональное образование.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как обстоят дела на рынке труда у специалистов айти-сферы. Судя по всему, там совсем все не так сладко, как могло бы казаться. Особенно тяжко приходится начинающим айтишникам, или, как сейчас говорят, джунам.