Россияне высказались по поводу изменений призывного возраста

За то, чтобы повысить призывной возраст с 18 лет до 21 года высказались 42% жителей нашей страны. В то же время противниками этой идеи оказались 27% людей. Интересно, что предел для призыва в 30 лет одобрил только каждый третий (32%), 46% отнеслись отрицательно.

Как сообщает портал SuperJob, среди служивших мужчин больше тех, кто поддерживает инициативу, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Ранее стало известно, в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года. С документом можно ознакомиться в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно информации в пояснительной записке, поднять нижний предел нужно, чтобы молодые люди гарантировано получали среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.