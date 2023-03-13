Хочется все и сразу: Петербург не может определиться, что импортозамещать?

Все регионы страны сейчас вовсю пытаются проявить себя, и импортозамещение в этом вопросе очень даже кстати — ниши освободились, выбора море. Однако многие регионы все-таки стремятся к тому, чтобы сконцентрироваться на одном каком-то направлении, а вот Петербург решил попробовать свои силы во всем и сразу.

Как пишет «Мойка78», возможно, Петербургу пора выбрать что-то одно, иначе может получиться как в поговорке с зайцами. Издание пишет, что, возможно, в дело придется вмешаться даже федеральному Минпромторгу, который укажет на то направление, которое лучше было бы развивать городу на Неве.

Кроме этого, издание обращает внимание, что можно было бы «побочные» направления поддерживать не льготными кредитами, как это делается сейчас — а локальными госзаказами и офсетными контрактами.

Как итог, именно такой подход может загрузить те отрасли, в которых Петербург может стать лидером в стране.