72-летняя петербурженка потеряла больше 6,5 миллионов на попытке заработать

В Санкт-Петербурге 72-летняя жительница Красногвардейского района обратилась в правоохранительные органы после того, как мошенники убедили ее передать им больше 6,5 миллионов рублей. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, информацию о мошенничестве полицейские получили в 12:15, когда к ним обратилась петербурженка 1951 года рождения. По ее словам, с августа 2020 года она переводила средства на сайт одного из инвестиционных фондов. Так она рассчитывала получить прибыль.

Общая сумма переводов была оценена в 6 759 309 рублей. Соответствующих им выплат пенсионерка так и не получила. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржец отдал мошенникам 300 тысяч ради своей безопасности.