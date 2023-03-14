Телефонного мошенника, укравшего полмиллиона рублей, осудили в Петербурге

В сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге мошенник обманным путем получил от местной жительницы больше миллиона рублей. За это он проведет 3,5 года в колонии и выплатит компенсацию, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно опубликованной информации, 23 сентября 2022 года осужденный вместе с сообщниками несколько раз звонил потерпевшей. Целью мошенников было убедить женщину в том, что ее дочь попала в аварию и что для не привлечения ее к уголовной ответственности потребуется заплатить 580 000 рублей.

Потерпевшая поверила и передала деньги. Таким образом, осужденный и его соучастники стали владельцами этих средств. Свою вину он признал полностью и раскаялся. За совершения преступления осужденный проведет в колонии строгого режима 3,5 года и заплатит 50 тысяч рублей.

Примечателен тот факт, что он являлся лишь посредником, выполнявшим поручения некого «Кирилла», на которого вышел через сервис по поиску работы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что 72-летняя петербурженка потеряла больше 6,5 миллионов на попытке заработать.