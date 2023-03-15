Создали прецедент: петербуржец, опорочивший ТСЖ, предстанет перед судом

Впервые в Санкт-Петербурге не скамье подсудимых окажется человек, обвиняемый в распространении недостоверной информации о деятельности ТСЖ. Об этом Gazeta.spb рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

По данным главного городского управления, некоторое время назад Московский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск в отношении местного жителя, который с помощью листовок активно распространял среди жителей многоквартирного дома.

«ТСЖ ни за что не отвечает; правление фактически не найти; приема нет […] лишили нас телевидения без собрания», – такие формулировки использовались гражданином. Впоследствии суд признал их порочащими членов ТСЖ.

Оплачивать последовавшие за этим штрафы обвинитель Товарищества отказался, что в итоге привело к его к административной ответственности.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что телефонного мошенника, укравшего полмиллиона рублей, осудили в Санкт-Петербурге.