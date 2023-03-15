Турция может одобрить заявку Финляндии в НАТО 17 марта

Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта заявит об одобрении вступления страны в НАТО. Уточняется, что их встреча состоится в Анкаре.

Как написал Ниинистё в своих социальных сетях, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться и выполнить это обещание напрямую на уровне президентов.

Тогда же Турция выразила надежду, что президент Финляндии будет на этом мероприятии и тогда же объявят о решении. Президент Финляндии принял приглашение и приедет в Анкару.

Ранее сообщалось, что в Литве продолжается борьба с телевизионными компаниями из России и Белоруссии. Если раньше под запретом были трансляции на телеканалах, то теперь увидеть русских ведущих не удастся и в интернете.