В зоне СВО погиб председатель участковой избирательной комиссии Петербурга

В ходе военной специальной операции погиб председатель участковой избирательной комиссии № 1592 из Петербурга Григорий Чубко. Информацию опубликовали в группе Территориального избиркома № 53 (ТИК) в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что Григорий Чубко погиб 1 марта 2023 года. Как пишут коллеги, о нем всегда будут помнить как об отзывчивом и добром человеке, а также о честном и надежном товарище.

Члены ТИКа выразили свои соболезнования родственникам погибшего. Уточняется, что Григорий Чубко отправился на спецоперацию в качестве добровольца и был посмертно награждён орденом Мужества, пишет «Деловой Петербург».