В зоне СВО погиб председатель участковой избирательной комиссии Петербурга

В ходе военной специальной операции погиб председатель участковой избирательной комиссии № 1592 из Петербурга Григорий Чубко. Информацию опубликовали в группе Территориального избиркома № 53 (ТИК) в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что Григорий Чубко погиб 1 марта 2023 года. Как пишут коллеги, о нем всегда будут помнить как об отзывчивом и добром человеке, а также о честном и надежном товарище.
Члены ТИКа выразили свои соболезнования родственникам погибшего. Уточняется, что Григорий Чубко отправился на спецоперацию в качестве добровольца и был посмертно награждён орденом Мужества, пишет «Деловой Петербург».
Ранее стало известно, что наряд Росгвардии задержал правонарушителей, сбежавших после применения газового баллончика в ходе конфликта с персоналом сауны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
общество


 

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