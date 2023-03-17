За онлайн-оплату ЖКУ придется платить комиссию, но не с Тинькофф

В этом году в Санкт-Петербурге заработал Единый расчетный центр, который объединит коммунальные услуги, чтобы в конце перейти на единую квитанцию. Петербуржцы могут заметить изменения в квитанциях — теперь на них будет новый логотип, а стоимость коммуналки не повысится. Но некоторые банки с 1 марта ввели комиссию за оплату онлайн.

Тинькофф не брал и не планирует брать комиссию за оплату ЖКУ и предлагает удобный способ — отсканировать QR-код с квитанции. При этом возвращать часть потраченных денег с картой Tinkoff Black.

Карта пригодится не только для оплаты ЖКУ

Если оплачивать покупки с картой Tinkoff Black, то раз в месяц вам будет возвращаться до 3000 рублей в виде кэшбэка просто за то, что вы пользуетесь картой.

С каждой покупки возвращается 1% от суммы. Оплатили счет в ресторане на 5000 рублей — получили обратно 50 рублей.

От 3% до 15% возвращается с покупок из категорий, которые вы выбираете сами раз в месяц. Например, за траты в супермаркетах, за товары для ремонта или онлайн-шопинг.

А еще с карты можно бесплатно переводить деньги по номеру телефона на карты других банков.

Оформите карту по ссылке и получите уже на следующий день. Можно даже не выходить из дома, курьер бесплатно привезет ее в любое удобное для вас место и время.

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