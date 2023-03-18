В Мурино мужчина чуть не задушил двух знакомых

В среду, 15 марта, находясь в Мурино, мужчина предпринял попытку удушения двух своих знакомых. В обоих случаях у него не вышло: своевременная медицинская помощь позволила спасти потерпевших.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленинградской области, находясь в квартире, расположенной в городе Мурино, подозреваемый предпринял попытку удушения своего знакомого. Впоследствии он также нанес ему несколько ударов по телу. Через некоторое время, в тот же день, злоумышленник попытался убить и другого знакомого. Довести дело до конца неудавшийся убийца не смог, а его жертвы получили своевременную медицинскую помощь.

В настоящее время правоохранители допрашивают задержанного, скоро ему будут предъявлены обвинения. Точные причины, повлекшие за собой вышеописанные события, пока остаются неизвестными.

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