«Москвичи» не смогли выучить русский язык

На российском рынке недавно появились в продаже новые автомобили — «Москвичи». Все бы ничего, но как оказалось, машины не очень ладят с русским языком. Об этом пишет 110km.

Как поясняет издание, некоторые пункты меню медиасистемы и бортового компьютера отображаются некорректно. При этом официальную отзывную кампанию решили не объявлять. Однако есть планы по обновлении софта программного обеспечения для русификации интерфейсов, уточняет издание «Автоновости дня».

Эти авто свет увидел только в январе 2023 года, к февралю — они добрались и до регионов, а не только Москвы и Петербурга. Повышенного спроса на эту новинку пока нет. Например, по данным «Автостата», в декабре было продано лишь 6 автомобилей, в январе – 29, а в феврале – 57 машин.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 марта, в Петербурге был обнаружен очередной труп. На этот раз в отделение полиции обратился мужчина, который рассказал, что увидел труп своей знакомой в квартире дома.