При покупке первичной недвижимости 75% россиян воспользовались ипотекой

В прошлом 75% покупателей жилья на первичном рынке недвижимости воспользовались ипотекой. Такие данные стали известны после выступления премьер-министра Михаила Мишустина перед Государственной Думой.

«Год назад я говорил о 93 миллионах квадратных метров жилья – рекордных за всю историю нашего государства, включая советский период. Так вот, итог 2022 года – почти 103 миллиона “квадратов”», – заявил председатель федерального кабмина.

Согласно словам Михаила Мишустина число семей, улучшивших свои жилищные условия в минувшем году превысило отметку в три с половиной миллиона.

При этом, чтобы еще больше упростить процесс переселения россиян в свои квартиры, была дополнительно продлена «Льготная ипотека» и расширена «Семейная».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких месяцев наблюдается падение цен на готовое жилье.