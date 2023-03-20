В Петербурге падают цены на готовое жилье

В Санкт-Петербурге на протяжении нескольких месяцев наблюдается падение цен на готовое жилье. Эта тенденция актуальна почти для всех районов города, исключения – Красногвардейский, Московский, Центральный и Выборгский.

С конца июля цены на вторичном жилищном рынке Северной столицы потеряли 2,1% или 4,5 тысячи рублей с каждого квадратного метра. Такие данные представлены в федеральной базе риэлтеров Restate.ru.

Стоимость жилья оценивается в 208,3 тысячи рублей за квадратный метр. Схожим образом дела обстоят и у квартир в новостройках, покупателям которых придется заплатить до 244,9 тысяч рублей за «квадрат» вместо 247.

Примечательно то, что процесс снижения цен идет неравномерно. В Красногвардейском и Московском районах Санкт-Петербурга стоимость недвижимости осталась без изменений. В Центральном и Выборгском, соответственно – увеличились. Причем сильнее всего именно в последнем.