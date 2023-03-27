Компаниям из «недружественных» стран придется заплатить за выход активов из России

Компании из государств, признанных «недружественными» по отношению к Российской Федерации, обяжут заплатить 5% или более 10% от рыночной стоимости при выходе из активов.

Соответствующая выпуска из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разместили на официальном сайте Минфина.

Если продажа актива осуществляется без скидки, то размер добровольного взноса составит от 5% его рыночной цены. В случае же, если дисконт превышает 90% придется добровольно внести в государственный бюджет сумму от 10% и выше.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дал разрешение для «недружественных стран» расплачиваться по долгам за газ в валюте.

Порядок по оплате российского газа был введен в апреле прошлого года.