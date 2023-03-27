На российском авторынке появятся автомобили из Ирана

С июня текущего года российские автолюбители смогут приобрести машины Saipa, произведенные в Иране. К лету в Россию планируют ввезти тысячу моделей, рассказал журналистам гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов.

«Мы планировали начать продажи с 1 июня… Первую партию, по нашему плану – открою секрет – мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца», – сказал он, отметив, что стоимость новых автомобилей будет колебаться в диапазоне от 1 до 1,7 миллиона рублей.

Известно, что первая из партий будет доставлена на территорию Российской Федерации по схеме параллельного импорта. В это же время будет осуществляться процесс сертифицирования, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как в России добывают автозапчасти после санкций. Долгое время решением данного вопроса были бывшие в употреблении комплектующие, за которые пришлось еще и платить наценку.