Трабзон и Сочи соединят паромом с 1 мая

Уже с 1 мая Трабзон (Турция) и Сочи может соединить регулярное паромное сообщение. Паромы не отправляли по этому направлению последние девять лет. Об этом рассказал глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби.

Он заявил, что турецкая и российская стороны достигли договоренностей, уже 6 апреля планируется подписать соответствующее соглашение. Сообщение будет запущенно с 1 мая, цитирует его издание Star.

Вмещать паромы будут 300 пассажиров, 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов, пишет издание.

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