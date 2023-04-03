Президент Путин посмертно наградил военкора Владлена Татарского за мужество

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества российского военного корреспондента Максима Фомина (он же — Владлен Татарский — прим.Ред.). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своих социальных сетях.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Владлен Татарский погиб в результате взрыва на Университетской набережной 2 апреля. Его семье власти Петербурга окажут финансовую помощь — выплатят один миллион рублей.

Известно, что в результате взрыва также пострадали свыше 30 человек, все они находятся на лечении в Мариинской больнице. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших есть иногородние.

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