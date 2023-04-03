Число пострадавших из-за взрыва в Петербурге вновь возросло

Как рассказали журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения, при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге количество пострадавших увеличилось до 33.

Именно такие оперативные данные называют в пресс-службе ведомства. Сообщается также, что среди пострадавших есть двое подростков.

На данный момент в больницах города продолжают лечиться 22 человека. У восьми из них состояние — тяжелое, а еще 14 находятся в состоянии средней или же легкой степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества российского военного корреспондента Максима Фомина (он же — Владлен Татарский — прим.Ред.). Такой документ появился на официальном портале правовой информации. Максима Фомина наградили не только за мужество, но и за выполнение профессионального долга.