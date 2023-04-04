Счастье в Санкт-Петербурге подорожало

Как оказалось, в среднем россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц. Еще под Новый год запросы были повыше — 205 тысяч рублей. Мужчинам денег для счастья нужно побольше женщин — 220 тысяч рублей против 170 тысяч рублей соответственно.

Молодежь до 24 лет претендует на 130 тысяч рублей, а вот те жители, кто старше 35-ти — уже готовы довольствоваться только 225 тысячами рублей ежемесячно. Так, во всех городах -миллионниках счастье во всю дорожает. Например, в Москве оно подорожало на 4% — до 260 тысяч рублей, а в Петербурге и вовсе на 175 — до 230 тысяч рублей.

Также в тройке лидеров оказался Владивосток — плюс 10%, до 220 тысяч рублей.

В топ-5 входят Ростов-на-Дону (210 тыс. руб., +2%) и Хабаровск (205 тыс. руб., +5%). Чуть подешевело счастье в Тюмени, Иркутске, Барнауле, Екатеринбурге, Волгограде и Ярославле (минус 1—5%). В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Северной столице, Ижевске и Пензе (плюс 13—18%).

Что ж, одно но: МРОТ в Петербурге пока ну очень сильно не дотягивает до тех показателей, которые бы осчастливили петербуржцев. Сейчас он составляет 23,5 тысячи рублей.

Что касается зарплат в целом, то в Петербурге и Ленобласти ежемесячный доход в 2022 году составил 94 693 рублей, что на 11% больше показателей 2021 года. В целом по стране доход россиян в месяц за год вырос примерно на 5 тысяч рублей, достигнув 87 947 тысяч рублей.

Лучше других, судя по всему, живется айтишникам: в IT-сфере прирост в зарплатах за год составил 15%.

Также мы рассказывали, скажется ли увеличение МРОТ в стране на зарплатах жителей Северной столицы.