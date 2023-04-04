Белый дом готовится к беспорядкам из-за суда над Трампом

Бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп арестован, сейчас он в суде ожидает приговора. По информации The New York Times, его обвиняют по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Сейчас у здания суда собираются как сторонники, так и противники политика. Последние скандируют что-то вроде «Никто не выше закона». Те же, кто поддерживают экс-президента, требуют распустить политизированную прокуратуру, прекратить преследование Трампа. Есть и те, кто требуют отправить в тюрьму действующего президента — Джо Байдена, пишут РИА Новости.

Белый дом заявил, что предъявление обвинений Трампу «не в фокусе внимания» Байдена. Отвечая на вопрос о возможных беспорядков из-за задержания Трампа, Белый дом заявил, что готов к этому.

Сам Трамп сказал, что происходящее — сюрреалистическая ситуация.