В России на поддержку программы промипотеки выделят более миллиарда

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на поддержку программы промышленной ипотеки. Об этом сообщает Restate.ru.

Эти деньги выделят на предоставление льготных кредитов предприятиям для покупки недвижимости. Ее они смогут приобретать для промышленного производства.

Максимальная сумма кредита составит 500 миллионов рублей, говорят власти. Уточняется, что также кредит можно будет израсходовать на строительство, модернизацию и реконструкцию промышленной недвижимости.

Напомним, что кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Центрального района задержали двух подозреваемых в угоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.