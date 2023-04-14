Губернатор Ленобласти принял участие в акции в честь защитников Донбасса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал в ДНР с рабочим визитом. В рамках своей поездки он принял участие в акции «Сад памяти2, посвященной защитникам Донбасса.

Сейчас на Саур-Могиле высадили деревья. Изначально этот памятник был посвящен только в память о защитниках во времена Великой Отечественной войны. В 2014 году памятник был разрушен. Сейчас принято считать, что он установлен и в честь защитников Донбасса.

В разговоре с ЛенТВ24, Дрозденко отметил, что во времена Великой Отечественной войны, наши деды проявляли чудеса героизма, вызывали огонь на себя.

«И то же самое повторилось в 2014 году — здесь совершался подвиг. Здесь точно так же вызывали огонь на себя», — прокомментировал он.

Также он поделился, что приезжая сейчас сюда, испытывает чувство тревоги, но он тут же вспоминает про тех людей, которые здесь находятся постоянно, живут и работает. Тогда Дрозденко понимает, что его приезд на два-три дня — «это абсолютно ничто, по сравнению с тем, что делают местные люди и добровольцы».