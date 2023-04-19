На проспекте Луначарского мужчине брызнули перцовкой в лицо и украли деньги

В Калининском районе задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось на проспекте Луначарского. Пострадал 36-летний мужчина, ему неизвестный брызнул в лицо перцовкой и в этот момент украл 45 тысяч рублей.

Затем он скрылся с места происшествия. Так, на следующий день сотрудники ДПС выловили на трассе «Кола» авто «Ниссан», за рулем которого и был 19-летний подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полицией Петербурга задержан подозреваемый в получении взятки сотрудник надзорного госучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке, предоставленной выше.