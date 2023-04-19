Петербуржец дошумелся в квартире и был избит соседом

Полицейские Всеволожского района задержали петербуржца, избившего шумного соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, 17 апреля вечером в полицию пришел 36-летний житель. Он заявил, что 16 апреля ночью его избили на лестничной клетке дома. На следующий день полиция подключилась к расследованию. Выяснилось, что нападавший — 42-летний сосед пострадавшего. Конфликт завязался на фоне того, что соседу не понравилась громко играющая музыка в квартире потерпевшего.

После этого он его и избил. Потерпевший был в тяжелом состоянии госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что все мы понимаем, что порой от переливания крови зависит целая жизнь. К счастью, в стране немало неравнодушных людей, которые готовы пожертвовать частичку себя во спасение чужой жизни. Так, как оказалось, в Петербурге становится все больше таких неравнодушных жителей.