Мошенник обманул пенсионерку на 300 тысяч рублей

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Еще 19 апреля днем в полицию пришла 84-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой мошенников. Её обманули уже по вполне традиционной схеме — ваш родственник попал в ДТП. Запереживав за родственника, которого по факту нет, пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей и 430 евро в придачу.

Тогда сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уже 20 апреля у дома вблизи набережной Обводного канала был задержан подозреваемый.

Это был 24-летний житель Архангельской области.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, поясняют в пресс-службе ведомства.