«Матиз» загорелся в Калининском районе

Пожар в Калининском районе Петербурга произошел в субботу, 22 апреля — ближе к 23-му числу. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга и Ленобласти.

Ведомство получило соответствующий сигнал 22 апреля в 22.41. Возгорание случилось в Калининском районе на Суздальском проспекте,73. К месту происшествия сразу же выехали сотрудники ведомства, огнеборцы. На месте происшествия выяснилось, что в автомобиле «Деу Матиз» обгорел салон на площади 0,5 квадратных метра.

Однако пожар удалось потушить еще до того, как приехали сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.

Сведения о пострадавших не поступали. Привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора Петербурга сообщило о том, что проведет единую неделю иммунизации.